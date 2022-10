Vuole controllare il gas, la signora non si fida e chiama i Carabinieri. Ma erano tecnici veri (foto di repertorio)

Si presenta uno sconosciuto alla porta chiedendo di entrare in casa per controllare il gas. La signora non si fida, chiude la porta e allerta i Carabinieri. Ma era tutto un equivoco. È successo ieri, 7 ottobre, nel comune di Salussola.

Una volta sul posto, i militari dell'Arma hanno identificato l'uomo, accompagnato da un altro individuo, accertando così la realtà: si trattava effettivamente di due tecnici, muniti di regolare tesserino.