Scomparsa una 65enne di Quaregna Cerreto, ricerche in corso

Non si hanno più notizie di una 65enne di Quaregna Cerreto che, dal pomeriggio di ieri, ha fatto perdere le sue tracce dopo essersi allontanata da casa. Preoccupati i familiari della donna che, sui propri canali social, hanno condiviso un appello con tanto di fotografia.

“Attenzione! Lei è Tiziana de Chiari e non abbiamo più sue notizie da ieri – si legge - Abita a Quaregna ha un'auto, un'Audi A2 grigio scuro targata CJ448FB. Se qualcuno ha visto oppure ha sue notizie per favore fatemi sapere. Abbiamo già allertato le forze dell'ordine. Per cortesia condividete e chiamate il numero: 3478889571”. Le ricerche sono in corso.