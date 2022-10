Incidente all’Alpe Pissa, trauma cranico per un’escursionista di 56 anni

Intervento dell’elisoccorso nella valle di Oropa. Poco dopo le 9 di oggi, 8 ottobre, è stato lanciato l’allarme per una donna di 56 anni che si è infortunata durante un escursione all’Alpe Pissa, in prossimità del sentiero che porta al Rifugio Rosazza. Nella caduta avrebbe riportato un trauma cranico.

Sul posto si è portato il mezzo aereo con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino: in breve tempo, la malcapitata è stata stabilizzata, imbarellata e caricata a bordo per il trasporto in ospedale. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.