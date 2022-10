È andato avanti l'Alpino Carlo Pegoraro, in lutto le penne nere di Cossato e Quaregna

Alpini di Cossato e Quaregna in lutto per la morte di Carlo Pegoraro, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 88 anni. Valente penna nera, era molto conosciuto in paese.

Lascia nel dolore la figlia, i nipoti e i parenti tutti. Il Santo Rosario verrà recitato domani, alle 17.30, nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta; lunedì, invece, la salma riceverà la Santa Benedizione al cimitero di Cossato, alle 15. Ad occuparsi delle esequie le Imprese Funebri Riunite.