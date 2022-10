Ailoche, perde il controllo del trattore e si ribalta: grosso spavento per un 26enne (foto di repertorio)

Grosso spavento per un giovane della Valsessera, rimasto coinvolto ieri mattina, 7 ottobre, in un incidente autonomo a bordo del suo trattore.

È accaduto nel comune di Ailoche, a pochi metri dalla sede della Pro Loco: stando alle prime informazioni raccolte, il 26enne alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo per causa da accertare e sarebbe finito nella cunetta, a margine della carreggiata. Fortunatamente non sarebbe rimasto ferito. Parte del guardrail avrebbe riportato dei danni. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.