Urban Nature, anche Viverone a sostegno del progetto per creare oasi di natura negli ospedali (foto di repertorio)

Anche il Comune di Viverone sostiene il progetto del WWF "Urban Nature - La natura si fa cura" per creare oasi di natura negli ospedali per favorire il recupero psicofisico dei piccoli pazienti.

Sabato 8 ottobre, presso il Piazzale Mirafiori di Viverone, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, troverete il gazebo in cui poter acquistare le felci. Perchè le felci? Perchè sono piante che migliorano l'ambiente domestico per via della loro capacità di trattenere i diversi inquinanti presenti nell'aria.