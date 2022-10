Gli studenti tedeschi del liceo Hugo Ball di ritorno a Biella per il 25° anno

Per il venticinquesimo anno sono tornati a Biella gli studenti tedeschi del liceo “Hugo Ball” di Pirmasens e si è rinnovato il gemellaggio con il liceo linguistico cittadino “G e Q. Sella”. Giovedì pomeriggio sono arrivati in città sedici alunni tedeschi accompagnati dalle loro docenti Eva Holzderber Fath e Frau M. Topin e sono stati accolti dalle famiglie dei “corrispondenti “ biellesi che li ospiteranno per tutta la settimana coordinati dalle insegnanti Vera Sforzi e Susanna Zavattaro.

Venerdì mattina il gruppo degli ospiti con la dozzina di studenti del gruppo classe 4 C-D-E tedesco L.3 e della classe 5C-D-E-I e le loro insegnanti si sono ritrovati in aula magna per una piccola cerimonia di rinnovo dello scambio giunto alla venticinquesima edizione e dopo un reciproco scambio di doni tra il preside Gianluca Spagnolo e Frau E. Holzderber Fath e il canto degli inni nazionali, il gruppo si è spostato in Comune ed è stato ricevuto dal sindaco Claudio Corradino.

Gli ospiti trascorreranno il weekend nelle loro famiglie e lunedì mattina frequenteranno le lezioni insieme ai compagni del liceo cittadino, mentre al pomeriggio saliranno ad Oropa per la visita al santuario e agli appartamenti reali. Martedì si recheranno in vista a Milano e infine mercoledì dopo un’altra mattinata a scuola si ritroveranno nel tardo pomeriggio per un buffet per salutarsi nei locali dell’istituto e giovedì mattina ritorneranno in Germania.