Escursioni famigliari, un nuovo appuntamento

Prosegue il progetto Escursioni familiari, finanziato dalla Regione Piemonte con il coordinamento di Cooperativa Animazione Valdocco e Inforcoop Ecipa Piemonte.

Si tratta di percorsi formativi con esperti - on line, gratuiti - per genitori e famiglie che desiderano approfondire temi e problemi che caratterizzano l'infanzia, i giovani, la crescita e le relazioni educative.

Il prossimo appuntamento sarà il 13 OTTOBRE h 17:00 – 20:00. Touch Generation, istruzioni per l’uso. La modernità tecnologica vista come bicchiere mezzo pieno L’incontro propone delle riflessioni sull’utilizzo di dispositivi tecnologici in famiglia da parte dei figli, analizzando possibilità e nodi critici, proponendo uno sguardo sul Futuro che possa permettere ai genitori di acquisire nuove consapevolezze rispetto al ruolo genitoriale. Conduce Matteo Locatelli.

Per iscriversi al percorso dell’ambito provinciale di Biella accedere al link https://escursionifamiliaribiella.eventbrite.it o contattare la coordinatrice del progetto Elisa Biava all’indirizzo perfamiglie@colaval.org