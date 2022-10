Ponderano, nessun dimensionamento scolastico in vista

La Regione Piemonte ha approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n.231 -15380 del 26 luglio 2022 un “Atto di indirizzo e criteri per la definizione del piano regionale di programmazione della rete scolastica e del piano regionale di programmazione dell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado. Anno scolastico 2023/2024”, ma per Ponderano tutto resterà uguale. Non ci sono dimensionamenti in vista.

E' quanto è contenuto in una delibera della giunta Locca nella quale si legge chiaramente che il Dirigente Scolastico ha espresso parere favorevole per il mantenimento dell’attuale assetto dell’Istituto Comprensivo di Gaglianico. Queste le motivazioni: "Elementi desumibili dall’analisi della serie storica delle iscrizioni e della situazione demografica del territorio si cui insistono i tre comuni (Ponderano, Gaglianico e Borriana); presenza di non meno di due punti di erogazione del servizio in tutti i comuni interessati; idoneità dei locali e delle strutture sia rispetto alle esigenze didattiche e organizzative sia a quelle connesse alla sicurezza nei luoghi di lavoro; contiguità in ogni comune degli edifici il che facilita, nell’ambito dello stesso territorio, l’attuazione di iniziative di continuità, collaborazione e scambio tra i diversi ordini, con conseguente rafforzamento del legame con la comunità di riferimento; consolidato impegno di codesti Enti nella qualificazione dell’offerta formativa territoriale, sia per gli aspetti correlati all’arricchimento del curricolo attraverso il sostegno alle progettualità del PTOF sia nel supportare l’erogazione dei servizi connessi (prescuola, mensa, doposcuola)".