Via Jona, Corradino: “Sarà una delle prime vie dove metteremo illuminazione a led”

Lo scorso giugno un lettore aveva scritto a Newsbiella.it definendo via Jona, strada appartenente al Comune di Biella al confine con Gaglianico, “La strada più abbandonata di Biella”. Leggi anche: Un lettore scrive: "Via Jona, la strada più abbandonata di Biella”

Nell'ultimo Consiglio Comunale del 29 settembre, via Jona è stata oggetto di interrogazione da parte della Consigliera del Partito Democratico Manuela Mazza. “Lo scorso 31 gennaio – afferma Mazza - i residenti di via Jona hanno presentato una petizione perchè la strada fosse annessa al Comune di Gaglianico, in quanto lamentano la scarsa manutenzione di verde e servizi. Il 16 febbraio, il Comune di Gaglianico ha chiesto a Biella una modifica condivisa dei confini. Io ho presentato questa interrogazione il 19 maggio. Oggi chiedo se è stata data una risposta a questi cittadini, che la meritano. Non possiamo fare finta che via Jona non sia di Biella e dobbiamo farcene carico”.

La risposta all'interrogazione da parte del Sindaco di Biella Claudio Corradino è giunta: “Via Jona è una strada privata ad uso pubblico e collegamento, dove il Comune non può fare investimenti. C'è la linea linea telefonica, mentre manca un'adeguata illuminazione e lo stato delle fognature non è da città civile. Ho parlato con il Sindaco di Gaglianico dicendo che è intenzione di questa Amministrazione installare l'illuminazione a led non appena firmeremo l'accordo con Enel e Consip”.

“Per quanto riguarda le asfaltature, - conclude Corradino - il Comune di Biella può farsi carico del 20% nel caso in cui i privati di via Jona si mettano d'accordo per sostenere la differenza di costo. A questo proposito speriamo che si concluda positivamente il progetto del centro commerciale Le Vette, allo studio per l'ex fabbricato tessile a nord di via Jona, perchè, in quel caso, chiederemo a Le Vette di asfaltare la strada. Non è mia intenzione cedere questa strada a Gaglianico, anche perchè l'iter di modifica dei confini è eterno”.

“Speriamo anche noi che vada in porto il progetto Le Vette - replica Manuela Mazza – e speriamo che l'illuminazione a led sia installata in via Jona in tempi brevi”.