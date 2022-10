Nuova esercitazione della Protezione Civile a Biella, volontari in azione a Chiavazza (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Esercitazione intercomunale di Protezione Civile nella mattinata di oggi, 8 ottobre, a Chiavazza, nel comune di Biella. 35 volontari dei gruppi (e associazioni) convenzionati con il servizio di Protezione Civile della Città di Biella hanno preso parte all’iniziativa che ha posto l’accento sulla prevenzione di un pre evento e sulla gestione post emergenza. Presente anche personale dell'AIB.

Diversi i punti del rione interessati come via Poma, via Fucine, il ponte di via della Vittoria e altre zone del quartiere. Oltre 4 ore di esercitazione, egregiamente svolte dai presenti, come sottolineato dagli organizzatori, pienamente soddisfatti della buona riuscita della prova.