Brc, al via la nuova stagione a Biella contro Rugby Parabiago

Finalmente l’attesa è terminata e tutti gli amici del rugby biellese, potranno radunarsi al campo di via Salvo D’Acquisto per tifare Biella Rugby in occasione del primo confronto casalingo della stagione.

Una prova difficile quella che attende capitan Grosso e i suoi compagni, chiamati a battersi contro Rugby Parabiago, unica squadra che nella stagione passata era riuscita a sconfiggere i gialloverdi a parte la vincitrice del girone Cus Torino, poi promossa in Top 10. 43-20 in passivo è stato l’ultimo ricordo dei galletti lombardi, già battuti a fatica nel girone di andata a Biella.

Il futuro è tutto da scrivere, per questo, la preparazione dei biellesi prosegue intensa. La sconfitta di Noceto, di un solo punto, ha dato particolarmente fastidio, ma come dice coach Alberto Benettin: “Dopo la partita, ovviamente eravamo tutti molto giù di morale, ma già dopo due giorni i ragazzi sono tornati ad essere positivi e concentrati sulla prossima sfida. Anche noi dello staff abbiamo cercato di infondere serenità, perché in questo modo si lavora meglio. Domenica ci aspetta una partita molto dura, come lo è stata a Noceto. Parabiago è una squadra organizzata molto bene. Mi piace il loro gioco: provano molto alla mano e osano. Negli anni passati, con loro, abbiamo sempre giocato belle sfide che regolarmente terminavano con punteggi alti. Bel rugby fatto da noi e da loro. Per domenica, mi auguro di far vedere una bella partita al pubblico di Biella che mi aspetto numerosissimo e rumoroso”.

Sull’altra panchina siederà Daniele Porrino, biellese di nascita che dopo aver giocato con le giovanili gialloverdi, ha trascorso la sua carriera sportiva altrove. “Lo conosco da una vita”, ricorda Benettin, “è un bravissimo allenatore che sa far muovere la squadra molto bene”.

Kick off alle 15,30.

Serie A. G. 2 – 9.10.22. Biella Rugby - Parabiago; I Centurioni – Asd Milano; Pro Recco – Rugby Noceto; Rugby Parma – Tkgroup VII Rugby Torino; Cus Milano – Cus Genova. Riposa: Amatori Alghero.