A Roppolo la Camminata lenta tra boschi e vigne

“Una buona occasione per conoscere paesaggi e luoghi magari poco conosciuti, stare in buona compagnia immersi nella natura e aiutare chi è in difficoltà”.

Questa la presentazione dell'evento “Camminata lenta tra boschi e vigne”, organizzata dal Gruppo di Volontariato Vincenziano Sacro Cuore di Roppolo nel pomeriggio di domani, sabato 8 ottobre.

Il programma inizierà alle 14 davanti al Municipio di Roppolo (via G. Massa 6) con accoglienza ed iscrizioni. Alle 14:30 inizio della camminata che si concluderà verso le 16:20 circa. Alle 16:30 merenda in compagnia con i prodotti locali.

L’iniziativa prevede un’offerta libera per il Progetto “Calore per tutti” dei Gruppi di Volontariato Vincenziano di Biella per il riscaldamento delle famiglie in difficoltà.