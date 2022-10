Spese di manutenzione fogne

Parlare di spese d i manutenzione fogne che un po' l'argomento che affronteremo in questo articolo significa affrontare qualcosa che non è delle più semplici perché poi ogni ditta ha il suo tariffario poi soprattutto ogni ditta alla sua politica aziendale che prevede che per esempio in certi periodi dell'anno magari quei periodi in cui si è notato che le persone tendono meno per esempio a contattare queste imprese per la pulizia di una fossa biologica proporre delle offerte per fidelizzare i clienti e soprattutto per attirare delle nuove persone che in quel momento stanno con le aziende della concorrenza

A prescindere le questioni delle spese e le questioni economiche e sicuramente la manutenzione della fognatura non è un qualcosa di semplice, ma è un qualcosa che riguarda tutti e ognuno di noi e se stai in giro nella sua città e sente degli odori forti arrivare dai tombini che sono dei brutti segnali d'allarme e che qualcosa potrebbe esondare e cioè quelle acque reflue grigie e nere che hanno all'interno molti batteri e virus che sono un pericolo per la salute pubblica bisogna contattare subito un'azienda del settore sperando di averne già una al proprio fianco

Non è un lavoro semplice quello che fanno questi addetti nel settore e questo dovremmo prenderlo in considerazione e apprezzare di più il loro lavoro perché dell'altro si occupano sia di spurghi civili ma anche di spurghi industriali e quindi praticamente sono un punto di riferimento sia per le imprese ma anche per le famiglie, e su questo non ci sono dubbi

Poi in realtà parliamo di un argomento che non gode di un grande seguito perché tutti vorremmo a lavarci le mani su questi argomenti e magari viviamo in condominio se per esempio abbiamo una fossa biologica perché non ci siamo allacciate alla rete fognaria delegheremo tutto all'amministratore fregandocene

Anche se poi difficilmente non abbiamo mai visto in strada quegli autocamion con delle pompe e con delle cisterne che stavano aspirando i liquidi dai tombini, ed è proprio per evitare problemi e per evitare che poi quelle acque reflue possano esondare con tutti i pericoli del caso