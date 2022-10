Bollino Blu Caldaie Viessmann 

Non tutti sanno che quando acquistano una caldaia non acquistano solo un prodotto che andranno ad utilizzare nel loro domicilio a piacere, ma un prodotto che deve essere gestito obbligatoriamente per legge, attraverso delle revisioni periodiche obbligatorie. Tra questi interventi che vengono imposti c’è anche quello per ottenere il bollino blu caldai e Viessmann . La revisione di una caldaia consta non solo di questa verifica volta ad ottenere il bollino blu di cui parleremo nella seconda parte di questo articolo, ma anche di una manutenzione ordinaria ovvero di una pulizia della camera di combustione, di un controllo e di un collaudo specifico. Questo tipo di intervento può essere fatto anche piacere, nel senso che non è necessario aspettare esattamente la data entro cui bisogna fare la revisione anzi si può fare con una periodicità ad una scadenza più breve. E questo decide di farlo chi vuole tenere controllata la propria caldaia di modo che non ci siano delle problematiche durante l’inverno perché magari non abbiamo fatto una verifica dello stato dei pezzi di ricambio principali. Diciamo che la tempistica per la revisione potrebbe cambiare a seconda del tipo di caldaia che montiamo e soprattutto quanti anni ha maturato, oltre che verificare quale combustibile attiva la caldaia. La pulizia della camera di combustione prevede di andare a eliminare i residui dei fumi che, invece, vengono controllati quando decidiamo di fare un controllo di efficienza energetica, volto all’ottenimento del bollino blu.

Che cos’è il bollino blu della caldaia e come ottenerlo

Il bollino blu della caldaia è una certificazione che è molto importante da ottenere perché serve proprio a dimostrare che la nostra caldaia non è un dispositivo inquinante e che funziona esattamente come dovrebbe. Il bollino blu della caldaia deve essere inserito all’interno del libretto del prodotto, così che se ci fossero delle verifiche effettuate a sorpresa allora sarebbe possibile andare a rintracciarlo immediatamente appunto. Il bollino blu viene dato a tutti coloro che hanno una caldaia che virgola dopo il controllo dei fumi, risulta in regola e per essere così è importante che questi fumi rientrino all’interno di un certo di parametro di riferimento di va che dati dalla legge. Per verificare questi parametri vengono utilizzati degli strumenti specifici che sono piccoli e dunque possono essere portati a domicilio e danno un responso pressoché immediato. Questo tipo di necessità si è sviluppata perché effettivamente, tra i prodotti più inquinanti in assoluto dobbiamo annoverare tutte le caldaie a condensazione da questo punto di vista è molto meglio delle vecchie caldaie a camera stagna e e anzi garantisce di inquinare molto di meno proprio perché i fumi della combustione non vengono rilasciati dall’ambiente e nella gran parte vengono trasformati in condensa. Questa condensa viene recuperata e riciclata per poi essere utilizzata come forma di energia supplementare e tutto ciò consente anche di risparmiare parecchio dal punto di vista economico.

Se invece non dovessimo superare il controllo dei fumi allora verrebbe effettuato un intervento supplementare di manutenzione straordinaria per controllare che cosa non funziona.