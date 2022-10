La Genzianella canta a S. Cassiano

Domani, sabato 8 ottobre, a partire dalle ore 21, nella chiesa parrocchiale di S. Cassiano di Biella Rione Riva, si terrà la tradizionale rassegna "GENZIANELLA E..."

Quest'anno il Coro Genzianella Città di Biella avrà come ospiti il "Coro Alpin del Rosa" della sezione A.N.A. Valsesiana ed il "Coro Valpellice" di Torre Pellice.

Questa sarà l'occasione per il Coro Genzianella di far un po' di festa per i suoi 70 anni di fondazione, assieme al "suo" pubblico che da sempre la segue con entusiasmo.

Vi aspettiamo numerosi; il ricavato della serata sarà devoluto alla Mensa del Pane Quotidiano.