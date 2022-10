I consigli del fine settimana di newsbiella.it del 7, 8, 9 ottobre

Venerdì 7 ottobre

- Biella, dal 7 al 9 ottobre 2022 torna, nelle sale delle Dimore storiche di Palazzo Ferrero e Palazzo La Marmora a Biella Piazzo, la sesta edizione di Fatti ad Arte, l’appuntamento dedicato all’Alto Artigianato e ai mestieri d’arte. Inaugurazione oggi venerdì 7 ottobre 2022 ore 17.00 Chiesa di S. Sudario Corso del Piazzo 5/11 (a lato di Palazzo Ferrero)

- Bioglio, Alpini in festa, nella chiesa di Santa Maria dell'Assunta, 20,30 esibizione dei cori La Campagnola, Voci Insieme e la Ceseta.

- Biella, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Civica di Biella, Alberto Cester (medico Geriatra e Fisiatra, già Primario del Reparto di Geriatria dell'Ospedale di Dolo - Venezia) presenta "Vecchiaia per principianti". L'autore dialoga con Bernardino Debernardi.

- Biella, piazza del Battistero, ore 18,30 presidio di solidarietà alle donne e al movimento di protesta dell'Iran

Sabato 8 ottobre

- Biella, nelle sale delle Dimore storiche di Palazzo Ferrero e Palazzo La Marmora a Biella Piazzo, la sesta edizione di Fatti ad Arte, l'appuntamento dedicato all'alto Artigianato e ai mestieri d'arte.

- Biella, ore 16, Palazzo Gromo Mosa, premiazione Premio +Bellezza in Valle

- Candelo, Fumetti al Ricetto, ore 11 inaugurazione mostre

- Mongrando, Puliamo il Mondo alle ore 9,30 ritrovo in via Mombarone

- Zumaglia, alle ore 17 al Centro Incontro “Le Cascine” Zumaglia-Milano, riflessioni a cura di Guido Dandrea

- Vigliano Biellese, Teatro Erios, III edizione della Rassegna Interscambi Coreografici

- Biella, Ben Rivà an Riva

- Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto Il Biellese in un piatto: edizione autunnale

- Valdilana, dal Rifugio Sella alla Fabbrica della Ruota di Pray, alle 21, 'VIII edizione di "Turno di notte"

- Coggiola, Sagra della Paletta e del Macagn

Domenica 9 ottobre

- Biella, nelle sale delle Dimore storiche di Palazzo Ferrero e Palazzo La Marmora a Biella Piazzo, la sesta edizione di Fatti ad Arte, l'appuntamento dedicato all'Alto Artigianato e ai mestieri d'Arte.

- Biella, Ben Rivà an Riva

- Pollone e Biella, Carte in Dimora, a Pollone Famiglia Piacenza in Via Caduti per la Patria, 55 , a Biella saranno esposti insieme gli archivi della Fondazione Sella e gli archivi Alberti La Marmora a Palazzo La Marmora.

- Coggiola, Sagra della Paletta e del Macagn

- Zubiena, Serra e Bike

- Biella, via Quintino Sella 54/b F@MU: Giornata nazionale delle famiglie al museo 2022 dalle 15 alle 18

- Occhieppo Inferiore, Gir di Cassini corsa non competitiva dalle 16,30

­- Oropa, Santuario Visite guidate al Santuario di Oropa ore 11 Visita guidata al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli. ore 15: Salita alla terrazza panoramica della Basilica Superiore. Ritrovo alla Basilica Superiore.

- Benna, artisti al castello dalle 9,30 alle 17,30

- Biella, Casb, passeggiata con ritrovo alle 8.30 al parcheggio davanti a San Biagio, a Biella. Si effettuerà un giro ad anello sotto il monte Casto, al ritorno la proloco di Tavigliano preparerà una merenda Cenoira

- Veglio, 3^ edizione Su-per Veglio Trail, ritrovo 8,30

- Arro, Festa del Nuovo Raccolto

- Lessona, Biella è buona, a piedi tra le vigne, partenza alle 9, ore 15 castagnata presso Palasport

- Bioglio, Alpini in festa, ritrovo 9,30 alla chiesa parrocchiale, a seguire alzabandiera, sfilata, deposizione della corona di alloro ai caduti, inaugurazione del Monumento all'Alpino e alle 11 Santa Messa, 12,30 pranzo del settantesimo al centro sportivo La Valentina.

- Candelo, Fumetti al Ricetto, ore 11 inaugurazione mostre, ore 15,00 “premio Nuvolosa” presentazione del concorso nazionale Nuvolosa alla presenza del direttore artistico Daniele Statella e dell’assessore alle Politiche Giovanili Gabriella Bessone

- Mongrando, in occasione dei 50 anni Casa del Giovane, torna la Corsa podistica dei Cinque Campanili, ritrovo 8,30

- Pralungo 45° anniversario sacerdozio Don Ezio, alle 10 inaugurazione della Stella restaurata in piazza della chiesa, segue la Messa e pranzo a Miagliano

- Valdilana, Casa Zegna aprirà gratuitamente ai visitatori dalle 11 alle ore 17 con la mostra di Emilio Vavarella “L’altra forma delle cose (AAS47692 / Picea abies)”

- Biella, visita al piazzo con Discovery Altopiemonte, ritrovo ore 15.00 in piazza M. Cucco.

- Ponderano, autunno a teatro 21 presso il centro sociale, ci sarà “Il siparietto di San Matteo “ , di Moncalieri.

- Gaglianico, alle 21 concerto Sugar Cover Live band, presso l'auditorium

Mostre

- Valdilana, loc. Trivero, Casa Zegna, via G. Marconi 23 "L'altra forma delle cose", quando il DNA diventa matrice d'arte, fino al 13/11/2022

- Valdilana, Ponzone, HUB (ex Lanificio Tonella), via Provinciale 268 Mostra: Panorami delle Alpi, fino nal 23/10

- Sordevolo, Palestra della Scuola Comunale, Via C. Vercellone 1, Doppia mostra personale di Bruno Beccaro e Massimo Premoli, fino al 25/09/2022

- Pray, "Fabbrica della ruota", Regione Vallefredda, 1, Matteo Marciandi, fotografo per passione fino al 25/09/2022

- Biella Piazzo, Palazzo La Marmora, Cose mai viste a Palazzo La Marmora: "Di secolo in secolo protagonisti nella storia". Estate 2022 fino al 25/09/2022

- Biella, Piazzo, palazzi Ferrero e La Marmora Mostra di Laura Renna, nell'ambito di Fatti ad Arte fino al 9/10

- Biella Piazzo, palazzi Ferrero e La Marmora Fatti ad Arte - 6^ edizione fino al 9/10

- Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, via Serralunga 27, Arte al Centro di una trasformazione sociale responsabile 2022 fino al 31/12/2022

- Sala Biellese, Casa della Resistenza, via Ottavio Rivetti 5, Mostra: Partisan dij nòss pais 1943-1945 fino al 16/10/2022

- Biella, Spazio Cultura, Fondazione Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Mostra: La Passione di Sordevolo - Biblia Pauperum fino al 28/08/2022

- Masserano, #IoVengoDaQui dal 09 lug 2022 al 30 set 2022 Chiesa di san Teonesto

- Biella, Bi BOx, Via Italia 38 Biella, Mostra 'Un lancio di dadi', fino al 5/11

- Donato, Mestieri di un tempo, mostra di fotografie storiche fino al 23/10

- Biella, Biella, Spazio Cultura Fondazione CRB, Via Garibaldi 14, Mostra 'Leo Gavazzi. L'ironia del colore' fino al 16/10

- Salussola, Museo dell'Oro e della Pietra, via Duca d'Aosta 7, Opere all'Oro: Arte della toreutica, sbalzo, cesello, incisione fino a 8/11