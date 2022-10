Allarme in tribunale a Biella, a farlo scattare un guasto tecnico. Ripresa al suo interno la normale attività, FOTO

Allarme in tribunale a Biella, a farlo scattare un guasto tecnico. Ripresa al suo interno la normale attività

Aggiornamento delle 10,30

Stando alle informazioni raccolte, in tribunale non ci sarebbe stata nessuna fuoriuscita di monossido. A fare scattare l'allarme, sarebbe stato un guasto tecnico che la ditta incaricata sta cercando di riparare in questo momento, mentre le persone che erano state fatte uscire stanno piano piano rientrando.

I fatti

Evacuato il tribunale di Biella oggi venerdì 7 ottobre. Intorno alle 9,45 è suonato l'allarme e tutte le persone al suo interno sono state fatte uscire per motivi di sicurezza.

Al momento non si conoscono ancora i motivi dell'attivazione del dispositivo. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco per risalire alle cause e i Carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti.