Operaio di 22 anni ferito alla mano, infortunio sul lavoro a Verrone

Infortunio sul lavoro a Verrone nella mattinata di ieri, 6 ottobre. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell’accaduto ma, stando alle prime ricostruzioni del caso, un 22enne di Vigliano Biellese sarebbe rimasto infortunato ad una mano mentre era impegnato a lavorare su un macchinario di una ditta.

Avrebbe riportato lo schiacciamento dell’arto. In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri e lo Spresal per i rilievi di rito.