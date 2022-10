Al Parco Commerciale Gli Orsi arriva il nuovo store di Funside

Il Parco commerciale Gli Orsi si conferma meta di riferimento per lo shopping con l’inaugurazione ufficiale del punto vendita a insegna Funside, il prossimo 8 ottobre alle ore 9.00.

Il nuovo store di Games Academy Funside, la più grande catena di negozi dedicati alla cultura pop in Italia, avrà una superficie di 143 mq e presenterà, oltre a tutte le ultime novità, il più vasto catalogo di fumetti, manga, romanzi grafici, giochi da tavolo, di carte e di ruolo, e tantissimi gadget dedicati al mondo delle serie tv, del cinema e degli anime. L’ingresso di questa catena permetterà a Gli Orsi di soddisfare con maggiore efficacia le necessità della propria clientela e di ampliare il proprio bacino di utenza.

Alessandro D’Angelico, Direttore del Parco commerciale Gli Orsi, dichiara: “In virtù di questa apertura, il Parco commerciale si qualifica per un’offerta ancora più in linea con i nuovi trend di consumo. Gli Orsi punta, infatti ad avere un’offerta commerciale sempre completa e attuale, in grado di rispondere alle necessità e i gusti della clientela”.

Per maggiori informazioni visita il sito www.gliorsi.it