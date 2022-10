Ponderano, cimitero al centro di importanti lavori

In occasione della ricorrenza dei defunti ai primi giorni di novembre, l'amministrazione di Ponderano ha provveduto alla sostituzione degli ormai non più adeguati alberi presenti al cimitero comunale con cipressi, cupressus sempervirens, dell’altezza all’impianto di circa 3,50 metri.

Erano anni che si sentiva la necessità di provvedere alla sistemazione dei campi comuni, provvedendo ad apportare le migliorie necessarie ad un luogo che deve essere decoroso per la funzione a cui destinato.

Abbellire il cimitero è anche segno dovuto di grande rispetto per le persone che lo frequentano e per le persone che in esso riposano, in quest’ottica questa Amministrazione, sensibile al decoro e rispetto dei cittadini, ha provveduto sin dall’inizio del mandato alla manutenzione dei luoghi comunali fruibile dalla popolazione.