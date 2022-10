Da lunedì 10 ottobre, per consentire la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione a Cascina Oremo e per la presenza di un muro pericolante in Corso Pella, verrà istituita la temporanea sospensione della circolazione in Corso Pella, lungo il rettilineo dai civici 10 e 15 al civico 21.

Il divieto di transito sarà dalle ore 7.00 alle ore 17.00, da lunedì 10 ottobre al 5 novembre.