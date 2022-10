Biella Chiavazza: spazio ai bus a servizio della De Amicis, c'è il divieto di sosta, FOTO

Da inizio anno la media De Amicis ha traslocato alla Gromo Cridis per permettere alla ditta incaricata di procedere con il cantiere che sta interessando la scuola. E il Comune, per permettere ai ragazzi di raggiungere la nuova sede transitoria senza pesare sulle famiglia ha istituito delle corse di bus dedicate.

Per questo motivo tra via Cucco e il civico 7 di via De Amicis è stato istituito un divieto di sosta con alcuni cartelli posati sulla recinzione della scuola che ancora troppe persone hanno però disatteso.

Di qui la scelta del Comune di rendere più incisivo il provvedimento e la posa di cartelli da oggi venerdì 7 ottobre anche lungo la via.