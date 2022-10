Alla scoperta della quarta edizione del Raduno “Memoriale Enrico Leone”

Grosse novità per la quarta edizione del Raduno “Memoriale Enrico Leone”, evento dedicato alla memoria dell’imprenditore pollonese Enrico Leone organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Pollone in collaborazione con Trazione Posteriore.it e AMSAP Biella, il Club di Auto e Moto Storiche, federato ASI, di Biella.

“La prima novità dell’evento è la data” racconta Paolo Delsignore, ideatore dell’evento; “anziché il primo weekend di ottobre, questa volta “andremo in scena” sabato 15 e domenica 16 ottobre. Abbiamo scelto questa nuova data d’accordo con AMSAP, il Club di Auto e Moto Storiche di Biella, per inserire l’evento nell’ambito della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca promossa da ASI, l’Automotoclub Storico Italiano”.

L’iniziativa di ASI, che è la Federazione del settore, ha come obbiettivo la promozione e la valorizzazione del motorismo storico italiano: “un patrimonio tecnico e culturale” spiega il Presidente di AMSAP, Carlo Tarello, “che non ha eguali al mondo e che per questo motivo deve essere sempre più tutelato, divulgato e sviluppato”.

Per raggiungere questo obbiettivo, ogni anno, in occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, in tutta Italia sono organizzati raduni, esposizioni, mostre tematiche, convegni e tutto ciò che può raccontare la storia del motorismo, con l’obiettivo di far conoscere e comprendere quanta cultura c’è in questo settore. “Siamo lieti che il nostro evento entri a far parte di questa iniziativa” aggiunge Delsignore “di cui, da appassionati, condividiamo motivazioni e finalità”.

La serata di sabato 15 ottobre

La quarta edizione del Memoriale Enrico Leone si aprirà con la serata di sabato 15 ottobre, che quest’anno (seconda novità dell’evento) si terrà nella Palestra Frassati di Pollone. Qui verrà presentato il Raduno e contestualmente, con i vertici di AMSAP Biella, la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca.

A seguire, a cura della Pro Loco di Pollone, una degustazione di vini e formaggi, organizzata in collaborazione con il Caseificio Rosso di Pollone e la Storica Enoteca del Centro di Biella. “Grazie a queste due importanti realtà del nostro territorio” spiega il Presidente della Pro Loco, Adriano Giaretta, “proporremo sette abbinamenti vini – formaggi, davvero prelibati!”.

La giornata di domenica 16 ottobre

Domenica, giorno del Raduno, l’arrivo di vetture e partecipanti in Piazza San Rocco, a Pollone (all’ingresso del Parco della Burcina), è previsto a partire dalle ore 8,00. “Questo perché la partenza verrà data prima delle 9,00” aggiunge Delsignore “visto che il programma della mattinata è molto nutrito”.

Subito dopo il via i partecipanti raggiungeranno Verrone, dove è prevista una sosta e la visita all’Outlet della Modesto Bertotto; quindi torneranno a Biella, per la tradizionale Sfilata con Presentazione dei mezzi all’interno del Centro Commerciale Gli Orsi.

A quel punto (terza novità dell’evento) i partecipanti si sposteranno a Netro, dove verranno accolti nella sede delle ex Officine Rubino, per visitare l’Ecomuseo della Lavorazione del Ferro (presente il responsabile, Ugo Garzena) e per una “pausa aperitivo” a cura della Pro Loco di Netro. Quindi, per le ore 13,00 il rientro a Pollone, per il pranzo a cura di HB Catering Maio Group, allestito all’interno della Palestra Frassati.

Nel pomeriggio (quarta novità dell’evento) i partecipanti si sposteranno nel Piazzale del Lanificio della F.lli Piacenza dove, a partire dalle 16,00, si cimenteranno in una piccola prova di abilità, denominata “Zero Time”. A seguire la premiazione e la chiusura dell’ evento.

Per partecipare al 4° Memoriale Enrico Leone e/o alla degustazione è necessario iscriversi, con le modalità illustrate in Internet, nel sito www.storicheabiella.it e, su Facebook, nell’evento 4 Memoriale Leone o nella pagina della Pro Loco di Pollone. E’ opportuno affrettarsi perché la partecipazione al raduno è limitata a 60 autovetture.