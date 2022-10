A Biella un flash mob a sostegno della lotta per la libertà delle donne dell'Iran, FOTO e VIDEO

Anche Biella, come altre città italiane, si è mobilitata a sostegno della lotta per la libertà delle donne dell'Iran. Ha scelto di fare un flash mob oggi venerdì 7 ottobre alle 18,30 in piazza del Battistero. Tanti i presenti che per mezz'ora si sono intrattenuti con letture e un canto finale.

A organizzare questo momento di riflessione sono stati Anpi sezione di Biella, Voci di Donne, Democratiche, Donne Nuove, Non sei Sola, Consigliera di Parità, Arci, Ciclofficina Thomas Sankara, Le Parole Fucsia, Ass. Uderground, Better Radio, il Groviglio, Hydro, Cgil, Cisl e Uil.