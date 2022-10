Torrazzo: Il TAR respinge il ricorso di Giorgio Borra contro il verbale di proclamazione degli eletti

Il 28 settembre il TAR ha discusso il ricorso presentato da Giorgio Borra, candidato sindaco alle elezioni amministrative dello scorso 12 giugno, non eletto in Consiglio Comunale, contro il verbale di proclamazione degli eletti, lamentando il mancato rispetto delle quote di genere.

Come già dichiarato anticipatamente dal Sindaco Luigi Graziano e ribadito nella sentenza di annullamento, il TAR dichiara che: "il ricorso deve essere respinto poiché nelle liste “Insieme per Torrazzo” e “Germoglio” è stata adeguatamente rispettata – peraltro non in misura meramente simbolica, considerando che nel comune sono presenti 207 abitanti – la richiesta rappresentanza di entrambi i generi, essendo, la prima lista, composta da 7 uomini e 3 donne e, la seconda, da 5 uomini e 2 donne"

e ancora: "Quanto alla domanda svolta in via subordinata, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per sollevare incidentalmente la questione di legittimità costituzionale formulata dalla ricorrente. La Corte Costituzionale si è infatti pronunciata chiaramente in merito alla disciplina della necessaria rappresentanza di genere nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e alle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla violazione di detto obbligo, né sono state addotte nuove motivazioni tali da poter condurre a diverse conclusioni. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto".

Nulla cambia pertanto e l'esito delle votazioni comunali di Torrazzo resta legittimo e confermato con piena soddisfazione dei membri della maggioranza e della minoranza eletti dai cittadini.