Weekend in trasferta per la Biella Motor Team

In attesa delle ultime gare della stagione piemontese, la scuderia Biella Motor Team è in trasferta con i suoi piloti e navigatori, presente nelle gare più importanti del fine settimana.

A Verona, con il Rally 2Valli si chiude il Campionato Italiano assoluto, la più importante competizione tricolore, che quest’anno ha visto al via anche il navigatore Luigi Cavagnetto che, con la sua esperienza, ha accompagnato il giovane pilota Alessandro Forneris nell’impegnativo programma all’interno del Trofeo Suzuki con la Swift Sport Hybrid con cui sono al quarto posto nella speciale classifica riservata ai piloti Under 25.

A Verona, dove la gara prenderà le mosse nel primo pomeriggio di venerdì 7 ottobre, avranno il numero 103 sulle fiancate della loro vettura. Scelta totalmente diversa quella di altri piloti e navigatori del sodalizio biellese che hanno deciso di mettersi alla prova nel Rally Terra Sarda che, a dispetto del nome, si corre su asfalto nella giornata di sabato 8 ottobre con partenza da Tempio Pausania ed arrivo, nel pomeriggio del giorno seguente, a Porto Cervo.

Nella gara riservata alle auto moderne ci sarà il navigatore Eraldo Botto a fianco dell’esperto novarese Filippo Roggia con la Volkswagen Polo GTI di classe RSTB 1.4 Plus con cui nella scorsa stagione hanno ottenuto risultati interessanti. Hanno invece scelto la gara per auto storiche Franco Vasino e Paolo Ferraris che correranno con una Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento con cui quest’anno si sono già messi in mostra nella prestigiosa Targa Florio in Sicilia.