Filatelia, Pichetto: “Riunita al Mise la nuova consulta”

Si è riunita nella sede del Ministero dello Sviluppo economico la nuova Consulta filatelica presieduta dal viceministro Gilberto Pichetto, alla presenza del Ministro Giancarlo Giorgetti che ha augurato a tutti buon lavoro”. La consulta, organismo tecnico consultivo del ministro nominata con decreto lo scorso 19 luglio, ha il compito di elaborare proposte ed esprimere parere sul programma annuale di emissione dei nuovi francobolli.

"Con grande soddisfazione la nuova consulta oggi si riunisce per tracciare le linee guida nell’elaborazione del programma di emissioni delle carte – valori postali e nel suggerire i soggetti candidati a ricevere una emissione dedicata", ha dichiarato il Viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto. La nuova Consulta sarà fondamentale per la politica filatelica già avviata dal Ministero, che intende valorizzare il ruolo del francobollo anche come strumento e veicolo dello stile italiano e del Made in Italy nel mondo".