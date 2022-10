III edizione del Premio +bellezza in Valle, sabato la cerimonia di premiazione

Sabato 8 ottobre è in calendario la cerimonia di premiazione dei vincitori della III edizione del Premio +bellezza in Valle. Dalle 16 a Palazzo Gromo Losa, prenderà il via l’ultimo atto dell’edizione più diffusa sul territorio dalle origini del premio.

Nell’attesa di scoprire i nomi dei progetti vincitori, si comunica il vincitore del Premio speciale Reda per la bellezza, un riconoscimento attribuito a persone o Enti, che si siano distinti per la particolare qualità delle iniziative volte al miglioramento della bellezza nel Territorio. Quest’anno il premio è stato assegnato all’Associazione Amici di Bagneri – Enrica Simone. La giuria, presieduta da Corrado Panelli, dottore forestale, e composta da Elena Accati, agronomo e scrittrice, Luisa Bocchietto, architetto e designer, Alberto Barberis Canonico, imprenditore, Andreas Kipar, architetto paesaggista, Cristina Natoli, architetto e funzionario Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, Michelangelo Pistoletto, artista, scultore e pittore, Andrea Rolando, ingegnere e docente universitario e Giovanni Vachino, architetto, rende note le motivazioni che hanno portato al verdetto: “L’Associazione Amici di Bagneri - Enrica Simone tutela, valorizza e promuove il Borgo di Bagneri e dei prati e boschi circostanti, contribuendo al recupero ed al mantenimento della sua

identità, attraverso il lavoro continuo e silenzioso dei volontari. Le attività di manutenzione, recupero e riqualificazione del Borgo sono svolte per salvaguardarne i valori paesaggistici ed utilizzarli al servizio della Comunità. L'educazione dei ragazzi e dei giovani ai valori della civiltà contadina e montanara ed il supporto e la solidarietà espressi nei confronti degli abitanti, fanno dell’Associazione “Amici di Bagneri – Enrica Simone” un esempio che rappresenta pienamente lo spirito del Premio al quale tutto il Biellese deve guardare come esempio luminoso”.

Verranno celebrati i 10 progetti finalisti, 5 per la sezione Edilizia e 5 per la sezione Ambiente e tra questi verranno proclamati i due vincitori, uno per ogni sezione, distinti tra una rosa di 30 candidati, per la particolare sensibilità dimostrata verso la valorizzazione della bellezza del territorio e delle sue risorse.