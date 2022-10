E' tempo di Foliage all'Oasi Zegna

Quando la temperatura diventa più fresca e la natura si prepara all'inverno, i boschi ci regalano l’incanto del Foliage. Un periodo ideale per approfittare delle ultime giornate ancora lunghe, dell’aria frizzante, dei colori morbidi e romantici. Ottobre e novembre diventano occasioni per weekend all’aria aperta, per trascorrere un po’ di tempo nei silenzi.

Oasi Zegna promuove le Escursioni d'Autunno a piedi e in bicicletta, partecipa alle Giornate Fai d’Autunno e accoglie il BOMB, un evento speciale incentrato sulle e-bike che attraversa il cuore dell’oasi più selvaggia. L’autunno è anche ideale per concedersi incursioni gastronomiche e l’Oasi Zegna offre occasioni da non perdere: da “Gusto al centro”, rassegna gastronomica in cui la tavola si tinge dei colori dell’autunno, ai menu tipici del territorio per esplorare a 360° le bellezze e le bontà di questo territorio inaspettato.

GLI APPUNTAMENTI:

GLI EVENTIQI GONG – in armonia con la natura che cambia - sabato 8 ottobre

GIORNATE FAI D’AUTUNNO - Sabato 15 e domenica 16 ottobre

BOMB - Foliage su due ruote - Domenica 23 ottobre

GUSTO AL CENTRO - Mercatino enogastronomico - Domenica 16 ottobre

FOREST BATHING – Foliage di benessere 24 e 25 settembre - 22 e 23 ottobre – 12 e 13 novembre

LE ESCURSIONI AUTUNO NEL BOSCO DEL SORRISO - 8 e 9 – 15 e 16 – 22 e 23 ottobre

ATTRAVERSANDO LA BRUGHIERA - 21 ottobre – 4 e 10 novembre

Il BOSCO ANIMATO - 29, 30, 31 Ottobre e 1 novembre – 5 e 6 novembre – 12 e 13 novembre

