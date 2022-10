Motociclista disperso, allarme a Colla Bauzano: in azione squadre di soccorso (foto di repertorio)

Si è concluso in tarda serata un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel territorio di Artesina, comune di Frabosa Sottana per la ricerca di un motociclista disperso. L'allarme è stato lanciato intorno alle 19 dai suoi compagni che, dopo essere rientrati a valle da un giro in quota, si sono accorti della sua assenza.

Sono intervenute le squadre a terra del Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, con il supporto dei Carabinieri che hanno iniziato a battere i versanti interessati da fitta nebbia. Intorno alle 22.30, il disperso è stato individuato illeso nella zona di Colla Bauzano e riaccompagnato a valle.