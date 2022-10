Dal Nord Ovest – Incendio a legnaia, i Vigili del Fuoco evitano fiamme nel bosco vicino

In data odierna, intorno alle 5, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Valduggia per un incendio ad una legnaia. Giunti sul posto 3 mezzi per evitare il propagarsi dell'incendio al bosco adiacente. Visto il luogo isolato da idranti e sorgenti è stato necessario fare più viaggi per l'approvvigionamento idrico sino a valle. L'azione è valsa all'estinzione del grande focolaio per la salvaguardia dei boschi e alla messa in sicurezza dell'area interessata.Non sono stati segnalati feriti.