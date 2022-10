Ladri a Mongrando e Zubiena: portati via monili in oro, borse e giubbotti (foto di repertorio)

Doppio furto in Valle Elvo nella giornata di ieri, 5 ottobre. Stando alle ricostruzioni del caso, ignoti si sono introdotti all’interno di un’abitazione di Mongrando dopo aver forzato una finestra situata al pian terreno: poi, una volta rovistate le diverse stanze, si sono impadroniti di 5 borse particolarmente pregiate, giubbotti e monili in oro per una danno ancora da quantificare. Vittima una donna di 49 anni.

Sempre una biellese, 62 anni, residente a Zubiena, ha denunciato una visita dei ladri dentro il suo appartamento: qui, sarebbe stato portato via un bracciale in oro. Infranta una finestra della cucina, sempre ad opera dei malfattori. Su entrambi gli episodi indagano i Carabinieri.