Allarme a Candelo per un’anziana in difficoltà. Il fatto è accaduto ieri, 5 ottobre: stando alle ricostruzioni del caso, una donna di 85 anni si sarebbe allontanata da casa senza aver avvisato i familiari. In seguito, è stata rintracciata poco distante dai Carabinieri, che l’hanno riaffidata ai parenti.