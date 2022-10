Giornata dell'Eccellenza per il Bona: oltre 30 gli allievi che si sono distinti nel corso dell'a.s. 2021/22, FOTO

Giornata dell’Eccellenza oggi per il Bona, per premiare i suoi alunni più meritevoli. La manifestazione è stata ospitata nella mattina di oggi giovedì 6 ottobre presso l’Auditorium di Città Studi.

In tutto più di 30 gli studenti che hanno ottenuto il riconoscimento per i risultati raggiunti agli Esami di stato, per la media pari e superiore a 9/10, per chi ha raggiunto eccellenze linguistiche o informatiche sostenute da certificazioni, hanno contribuito in modo significativo a progetti della scuola e hanno raggiunto risultati agonistici di rilievo (almeno terzi classificati a livello regionale) in discipline organizzate nelle Federazioni Sportive Nazionali del CONI.

Nell’occasione hanno ricevuto l’attestato di Alunno eccellente del Bona gli studenti che nell’a.s. 2021-2022 si sono distinti all’Esame di Stato con la votazione pari e superiore a 100/100; hanno raggiunto la media pari o superiore a 9/10.

Inoltre gli studenti che nell’a.s. 2021-2022 hanno partecipato alle olimpiadi di italiano almeno a livello provinciale; hanno dimostrato eccellenze linguistiche o informatiche sostenute da certificazioni; hanno partecipato in modo significativo a progetti della scuola; hanno raggiunto risultati agonistici di rilievo (almeno terzi classificati a livello regionale) in discipline organizzate nelle Federazioni Sportive Nazionali del CONI; si sono distinti mediante riconoscimenti ufficiali nel campo della musica e della coreutica; hanno svolto per tutto l’anno e in modo continuativo certificata attività di volontariato, riceveranno l’attestato di Alunno eccellente del Bona se hanno ottenuto la media scolastica almeno di 8/10.

Qui di seguito i nomi delle Eccellenze:

Per i risultati raggiunti agli Esami di stato, Maturato con 100 e lode Filippo BAÙ; Maturati con 100/100: Lorenzo ATZENI, Maisae BAKHAY, Alyssa CECCHETIN, Arianna CERETTI, Ofelia GENIPRO, Giada KASUMOVIC, Alessia MENEGHINI, Alessandro MONTELEONE, Martina MORANO, Alice RANIERO, Alice TEDESCHI e Geremia ZANOLINI.

Per la media pari e superiore a 9/10 Erica CROSA ROSSI, 9/10, Beatrice LANZO 9/10, Giacomo SARDU 9,29/10, Giulia SARDU 9,5/10, Kheem Kyra Fernandez SANTOS 9,64/10, Sofia VAUDAGNA 9,14/10, Sofia Agustina VAVA 9,29/10, Riccardo PARADISO 9,07/10 Camilla ALBIERO 9,08/10 Andrea CANU 9,08/10 Gaia BONINO 9,25/10, Leanna Ysabel Fernandez SANTOS 9,17/10, Daniele TOLOMEO 9,33/10, Giulia BETA 9,69/10, Stefania Florentina URSU 9,08/10, Angelica MIGLIACCIO 9,46/10, Elisa NOVELLI 9,15/10, Matilde RAMELLA 9,23/10, Arwa EN NOUNI 9, 33/10, Alessandro RAMELLA RAT 9,42/10, Sofia MEGNA 9,46/10, Vittoria POZZATO 9,31/10, Letizia SPAGNOLO 9,15/10, Abisanya MANOKARAN 9,08/10, Matilde MILAN 9,31/10.

Hanno raggiunto eccellenze linguistiche o informatiche sostenute da certificazioni: Lejla MAROSTICA 3A, Nicole SPANO 5J, Elisa NOVELLI 4P, Riccardo MAZZUCCO Alessandro RAMELLA RAT 5A, Andrea CANU 4A, Glaiza Jane ABANES 3A, Alberto AUGUSTI Giulia CARCIOTTO 5A, Angelica MIGLIACCIO 4P.

Hanno contribuito in modo significativo a progetti della scuola Clarissa STORELLI 5S, Giorgia ZACCHERO 5S, Nicola BAÙ 5C, Hilary Christa MERCADO 3C, Aurora BRUNELLI 5B, Carola LANDONI 4I, Emanuela MACCHIONE 3I, Giada MANFRE’ 3I, Giulia BETA 4I, Glaiza Jane AB, ANES 3A, Matilde MILAN 5J, Sofia VAUDAGNA 3A, Giulia CARCIOTTO 5A, Simone GARIGLIO, Klarisa PERLICA 5SSG, Desy DALMATENO 5SSG, Andrea Sara MONTEU 4P, Edoardo BARAZZOTTO 4B, Gregorio SELLA 4B, Vittorio ZANELLATO 4B, Andrea CANU 4A, Federica ROMANO 3I.

Hanno raggiunto risultati agonistici di rilievo (almeno terzi classificati a livello regionale) in discipline organizzate nelle Federazioni Sportive Nazionali del CONI: Sarah MORESCO 5J e Beatrice LANZO 2D.