Dalla Regione 1,8 milioni per il contrasto al bullismo e cyberbullismo e al potenziamento della lingua dei segni

Un imponente investimento di 1.785.000 euro dedicato esclusivamente a potenziare la qualità dell’offerta didattica per il biennio 22/24, in contrasto ad ogni forma di bullismo e cyberbullismo e che sia rivolta al potenziamento della lingua dei segni in classe per un maggiore coinvolgimento degli studenti con disabilità. Questo è l’impegno della Regione che, per conto dell'assessore all'istruzione di Fratelli d'Italia Elena Chiorino, pone come obiettivo del proprio mandato il raggiungimento di un’educazione di qualità a tutti i livelli, consentendo accesso e opportunità di apprendimento specialmente a coloro che si trovano in situazioni "delicate". “Crediamo fosse necessario questo tipo di investimento, dopo due anni di pandemia vogliamo riportare al centro la scuola per il suo ruolo fondamentale per i nostri ragazzi, che è quello della didattica" ha sottolineato l'assessore. "Per troppo tempo abbiamo parlato di regole, mascherine, dad. Vogliamo tornare a parlare di qualità della scuola e di opportunità per i nostri bambini e ragazzi. La vera sfida, oggi, deve essere quella di preoccuparsi del futuro dei nostri bambini e ragazzi sostenendo la qualità della didattica e rimettendo la scuola al centro dell'attenzione, consapevoli che è proprio a scuola che si creano le basi per formare le generazioni future”.

SVILUPPO DI PROGETTI “GREEN” PER LE SCUOLE ECO-ATTIVE – NOVITA’ 22/24

Dal 1 al 31 ottobre è aperto il bando “Contributi per azioni di sviluppo delle Scuole Eco-attive - a.s. 2022/2023 ” cui possono presentare domanda di finanziamento le scuole piemontesi di ogni ordine e grado che abbiano partecipato o stiano partecipando al percorso di formazione sulle scuole eco-attive. La scuola eco-attiva mette al centro della sua azione la sostenibilità, lavorando su diverse dimensioni: quella “fisica” - intesa come efficientamento energetico, acquisti verdi, raccolta differenziata, mobilità sostenibile casa/scuola, alimentazione, plastic free, uso di materiali e oggetti ri-ciclati, risparmio risorse, ecc.- e quella dei processi di insegnamento/apprendimento (contenuti e metodi), sui processi e climi relazionali e quelli relativi alla partecipazione interna ed esterna. Tutto ciò coinvolgendo tutta l’attività della scuola nel dialogo, nella cooperazione e nella co-progettazione con il contesto territoriale circostante.

• Risorse complessive: 150 mila euro 22/23

• Importo massimo x ciascun progetto: 5 mila euro

• Coinvolte tutte le scuole di ogni ordine e grado

FAVORIRE LO SPORT A SCUOLA

Dal 3 al 31 ottobre è aperto il bando “Contributi per la promozione dello sport nelle scuole – anno 2022-2023” che finanzia gli istituti scolastici piemontesi del primo ciclo. Ogni istituto potrà presentare un progetto per conoscere e sperimentare gli sport di montagna attraverso l’organizzazione di una giornata dedicata oppure per promuovere iniziative a carattere sportivo da realizzarsi sia all’interno delle scuole valorizzando luoghi e ambienti scolastici (es. palestre, cortili, giardini) sia attraverso attività all’aperto fuori dalle scuole, nel territorio del Piemonte, valorizzando socialità e inclusione. L’obiettivo di questo intervento è la promozione di comportamenti e stili di vita orientati alla salute, al benessere, al rispetto, alla socializzazione, all’inclusione, nella consapevolezza che lo sport costituisce il naturale completamento dell’attività formativa svolta nelle scuole.

• Importo stanziato: 145 mila euro

• Importo massimo x ciascun progetto: 1.500 euro per gli sport di montagna e 500 euro per le iniziative a carattere sportivo

• Scuole del primo ciclo

• Report 2021: 96 progetti di cui 59 sport di montagna e 37 iniziative a carattere sportivo (47 della Città metropolitana di Torino, 22 nel Cuneese, 7 nel Vercellese, 5 nell’Alessandrino e altrettanti nell’Astigiano, 4 nel Biellese, 3 nel Novarese e altrettanti nel Verbano-Cusio-Ossola)

AZIONI PREVENTIVE CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Dal 3 al 31 ottobre è aperto il bando “Contributi per azioni di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolti a istituti secondari di secondo grado – a.s. 2022-2023”. Il bando finanzia progetti rivolti agli studenti, con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità, il rispetto alla dignità della persona, la valorizzazione delle diversità, il contrasto di ogni forma di discriminazione, la promozione dell'educazione civica digitale, la tutela dell'integrità psicofisica, l'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet. I progetti dovranno garantire lo sviluppo della personalità e soffermarsi sullo “star bene” a scuola, anche attraverso la promozione delle relazioni tra pari. In ambito didattico, la scuola dovrebbe favorire un apprendimento significativo in cui lo studente diventi il protagonista attivo, creando un ambiente di confronto, dove emerga la consapevolezza dell'essere parte di una comunità in cui è possibile trovare figure professionali (docenti e non) pronte a sostenere gli studenti che vivono una situazione di disagio .Le scuole avranno la possibilità di utilizzare parte delle risorse per servizi di supporto psicologico.

• Importo stanziato: 310 mila euro

• Importo massimo: 6.000 euro per ogni scuola ammessa

• Scuole secondarie di secondo grado

• Report 2021: 10 “Scuole Polo” di cui 3 in Città metropolitana, 3 nel Cuneese, 1 nell’Alessandrino, 1 nell’Astigiano, 1 nel Biellese, 1 nel Verbano. Per l’anno scolastico 20/21, nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia e dalla didattica a distanza, sono stati realizzati 33 percorsi formativi con un coinvolgimento di 1.214 docenti

APPROFONDIMENTO DELLE COMPETENZE S.T.E.M. PER LE OCCUPAZIONI DI DOMANI - NOVITA’

Dal 3 al 31 ottobre è aperto il bando “Contributi per progetti di approfondimento delle competenze sulle STEM rivolti a istituti del primo ciclo – a.s.2022-2023 e 2023-2024”. 500 mila euro saranno destinati alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo (primarie e secondarie di primo grado) per la realizzazione di attività volte all’approfondimento delle competenze sulle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), con l’intento di far acquisire agli studenti processi interdisciplinari, sistemici e progressioni concettuali, sostenuti da strumenti tecnologici e informatici ormai centrali nella vita di ogni cittadino e alla base delle esigenze lavorative, oggi più che mai, in continuo cambiamento.

• Importo stanziato: 500 mila euro per il biennio 22/24

• Importo massimo x ciascuna scuola o ente gestore: 8.000 euro

• Scuole primarie e secondarie di primo grado

POTENZIAMENTO DELL’INSEGNAMENTO DELLA L.I.S. IN CLASSE

Dal 5 al 31 ottobre è aperto il bando “ Interventi per la piena inclusione degli studenti sordi mediante progetti di bilinguismo italiano/lingua dei segni italiana a.s. 2022-2023 e 2023-2024” per il quale sono stanziati 250 mila euro dedicati alla misura per l’inclusione degli studenti sordi, attraverso l’insegnamento della LIS (la lingua italiana dei segni) in classe. Anche per il prossimo anno, le scuole potranno presentare dei progetti in cui la LIS possa essere acquisita sia come lingua naturale di comunicazione degli studenti con disabilità, sia come seconda lingua per i soggetti udenti. Per l’assessore questo investimento è la conferma dell’attenzione che l’assessorato vuole mantenere sia per la diffusione della Lingua Italiana dei Segni sia, più in generale, per l’abbattimento delle barriere fisiche e linguistiche che impediscono alle persone con disabilità di poter accedere a tutti gli strumenti utili per la loro formazione e per il loro percorso lavorativo di domani.

• Importo stanziato: 250 mila euro

• Importo massimo: 60.000 euro per ciascun progetto

• Tutte le scuole di ogni ordine e grado

ATTIVITA’ IN CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA - NOVITA’

E’ invece rivolto ai Comuni piemontesi il bando – aperto d al 10 ottobre all’11 novembre – che stanzia 430 mila euro per azioni di contrasto alla dispersione scolastica e di prevenzione di situazioni di disagio biopsicosociale. I Comuni, in collaborazione con scuole ed enti del terzo settore, possono individuare dei percorsi di contrasto al disagio biopsicosociale e alla povertà educativa, per creare spazi e modalità affinché i bambini e i ragazzi possano esprimere ed elaborare situazioni di disagio (compresi i vissuti connessi alla pandemia), promuovere apprendimenti e benessere emotivo, progettare percorsi per il recupero degli studenti a rischio dispersione scolastica e ritiro sociale. Azione volta a rispondere anche alle esigenze degli alunni/studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES - disabili certificati, disturbi del neurosviluppo, disagio emotivo, disagio socio-economico e culturale). Tra le novità la progettazione di percorsi inclusivi, l’inserimento del latino ed il potenziamento dell’italiano - che prima non erano previsti - le lingue straniere, le competenze digitali, la matematica e le scienze tecnologiche e metacognitive.

• Importo stanziato: 430 mila euro

• Importo massimo 21.500 euro per ciascun progetto