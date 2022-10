Ponderano e Borriana in festa per Don Andrea Crevola, FOTO

Ponderano e Borriana in festa per Don Andrea Crevola

Domenica 2 ottobre Borriana e Ponderano hanno festeggiato Don Andrea Crevola per due importanti anniversari: 30 anni di ordinazione sacerdotale avvenuta il 4 ottobre 1992 e 20 anni di presenza in parrocchia prima a Ponderano, raccogliendo il testimone dell’amatissimo Don Matteo Zanetto del quale ha saputo conservare la memoria e nel contempo andare oltre con il suo operato, e qualche mese dopo anche a Borriana.

Le due comunità si sono strette attorno al loro parroco in una cerimonia semplice ma molto partecipata, con momenti di viva commozione.

La banda G. Rossini di Ponderano insieme alle autorità comunali ha accompagnato in chiesa il festeggiato che ha ricordato il dono ricevuto, non cercato ma accolto con gioia e svolto con impegno, di essere sacerdote oltre che pastore.

Don Andrea, partendo dalla Parola del giorno, ha sottolineato l’importanza dell’impegno di essere servo per amore, senza utilità, ovvero senza preoccuparsi di ricevere qualcosa in cambio e ha sollecitato tutti noi ad adoperarci per le nostre comunità con lo stesso spirito; ha poi ringraziato tutti coloro che ogni giorno lo sostengono e forniscono il loro prezioso apporto, primo fra tutti il diacono di Borriana Italo Maggia.

La festa si è conclusa con un piccolo presente a ricordo dell’occasione, con la benedizione a tutti e con il brindisi di rito durante l’ aperitivo offerto nella cornice dell’oratorio di Ponderano.