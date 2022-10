Illuminazione del ricetto, scuola e sport tra gli argomenti all'attenzione di Candelo Città Possibile

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il Consiglio Comunale del 29 settembre si è aperto con una serie di variazioni di bilancio portate in discussione dalla maggioranza. In una di queste, nella quale sono state stanziate risorse per sistemare l’illuminazione del Ricetto, abbiamo fatto notare che finalmente, dopo anni di nostre segnalazioni e interpellanze sulla mancanza delle luci e di insicurezza per i pedoni, la Giunta è riuscita ad inserire uno stanziamento di 25.000 euro per l'illuminazione della passeggiata a fianco del Ricetto, che dalla Piazza Castello porta all'area parcheggio/camper.

Naturalmente saremo soddisfatti quando vedremo davvero illuminata questa strada, ma almeno ora possiamo quantomeno sperare che le nostre continue segnalazioni non si spengano…“nel buio”.

Altra questione che abbiamo fatto notare, poi, durante la discussione che verteva sugli stanziamenti per lo sport, ha riguardato la mancanza di manutenzione degli spalti del campo sportivo di San Giacomo, che da anni necessitano di sistemazione. Una condizione nota dal momento che, durante l'anno, parte delle gradinate, sono rimaste inaccessibili con tanto di indicazione.

Per quanto riguarda la nostra mozione sulle Comunità Energetiche (la possibilità per cittadini, imprese e amministratori locali che l'energia prodotta localmente possa essere consumata sullo stesso territorio mettendo insieme produttori e consumatori), la proposta è stata votata all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale. Secondo noi è un fatto positivo, in quanto il tema energetico oggi è fondamentale dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

L'impegno ora è che la Giunta, che già si era interessata della questione, informi di questa possibilità i candelesi e valuti in prospettiva la costituzione di una Comunità Energetica.

In ultimo è stato affrontato il tema del post scuola: in questo caso abbiamo ribadito che, al di là dei costi economici, se Candelo vuole definirsi con orgoglio "Città Sociale", sebbene le adesioni a questi servizi siano poche, non può permettersi di trascurare le esigenze di poche famiglie. Inoltre, visto che circa 130 famiglie non hanno risposto ai questionari di interesse, abbiamo proposto di valutare meglio il mezzo di diffusione perché il numero di chi proprio non si è curato della comunicazione ci è parso molto elevato e magari in diversi non hanno ricevuto la comunicazione attraverso la scuola. Sullo scuolabus il problema è invece il costo: senza un mezzo di proprietà e un autista, affidarsi ad un fornitore esterno vale nella migliore delle ipotesi 500 euro al giorno. Le adesioni ci sarebbero, ma lo scoglio è economico. Anche in questo caso abbiamo suggerito di provare a riflettere su altre strade, magari promiscue e magari legate all’ipotesi di acquisto di un mezzo idoneo".