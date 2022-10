Ottobre LILT For Women, la Campagna nastro Rosa per la lotta al tumore al seno, FOTO

Ottobre LILT For Women, la Campagna nastro Rosa per la lotta al tumore al seno

Questo mese, ottobre, torna la Campagna Nastro Rosa “LILT for Women”, l’iniziativa LILT di sensibilizzazione verso la prevenzione del carcinoma mammario. Testimonial della campagna nazionale è Francesca Fialdini, conduttrice televisiva e radiofonica da sempre attenta alle tematiche sociali e in particolare al benessere psicofisico delle donne.

In occasione del mese rosa la Sede Centrale e le Associazioni Provinciali LILT offriranno visite senologiche gratuite negli ambulatori attivi su tutto il territorio nazionale e distribuiranno materiale informativo sulla neoplasia che colpisce sempre più donne nel nostro Paese e che registra un aumento dell’incidenza anche nella fascia di età 30/35 anni oltre a un’importante percentuale di mortalità tra le donne al di sotto dei 50 anni. La presentazione dell'iniziativa è stata questa mattina giovedì 6 ottobre nello spazio Lilt Biella in via Ivrea. Per prenotare le visite a Spazio LILT è possibile chiamare il numero 0158352111 oppure compilare il form sul sito www.liltbiella.it

«Con circa 60.000 nuovi casi stimati per il 2022 il cancro al seno è il big killer numero uno, rappresentando quasi il 30% di tutte le neoplasie» dichiara il Prof. Francesco Schittulli, senologo-chirurgo oncologo e Presidente della LILT. «Trenta anni fa la metà delle donne con un tumore al seno operato moriva. Oggi la sopravvivenza a 10 anni si attesta all’80% circa.»

In occasione della Campagna Nastro Rosa 2022 LILT Biella sarà affiancata da una realtà importante come bonprix Italia: l’attenzione alla persona e al territorio sono due costanti che da sempre caratterizzano l’operato dell’azienda e lo saranno anche in questa occasione. Con il sostegno dell’azienda nasce infatti il PROGETTO PREVENZIONE DONNA, iniziativa dedicata non solo alla lotta del cancro al seno, ma che allarga il campo della sensibilizzazione e della diagnosi precoce ai tumori della tiroide e ginecologici.

A supporto e potenziamento di quella nazionale, LILT Biella ha poi ideato la campagna territoriale “Think Pink!”.

Oltre alla diagnosi precoce attraverso le visite effettuate dagli specialisti su prenotazione, sarà organizzata a Spazio LILT una serie di incontri rivolti alle donne su diverse tematiche come salute, benessere e bellezza.Tra le iniziative territoriali, anche quest’anno sarà possibile gustare il “Menù Rosa” presso il Ristorante Maio “La Bettola” di Carisio. Parte del ricavato verrà devoluto a LILT Biella per il sostegno delle attività di prevenzione al femminile di Spazio LILT.Un supporto fondamentale arriverà anche dalle farmacie biellesi, partners di tutte le iniziative di promozione della salute e della prevenzione al femminile, con la Campagna Nastro Rosa - LILT For Women, e al maschile nel mese di novembre con il Progetto Prevenzione Uomo.

Inoltre tornerà anche quest’anno l’iniziativa della Panchina Rosa rivolta ai comuni della Provincia: a causa degli aumenti previsti per i costi dell’energia che coinvolgeranno famiglie, aziende pubbliche e private i monumenti non verranno illuminati di rosa; LILT Biella proporrà ai Sindaci del territorio che non hanno aderito nel 2021, di installare nel proprio comune una panchina rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno come simbolo di vicinanza e sostegno a tutte le donne colpite dalla malattia e monito sull’importanza della prevenzione.

Tra i Comuni che installeranno una panchina rosa ci sarà anche Biella, rappresentata in conferenza stampa questa mattina dal sindaco Claudio Corradino e dall'Assessore Gabriella Bessone. "Ringrazio Lilt per tutto il suo impegno - dichiara l'assessore Bessone - , per tutto quello che stanno facendo per il territorio. E ritengo che in occasioni come queste ci rendiamo conto che anche gli uomini è giusto che vengano coinvolti. Anche loro è giusto che spronino le donne a prendersi cura di sé stesse, troppe volte troppo indaffarate tra casa, lavoro e figli".