Covid, aggiornamento quarta dose. Al via anche la quinta dose per immunodepressi

A seguito delle ultime disposizioni riguardo la campagna vaccinale Covid sul territorio regionale, in riferimento a nota della Regione Piemonte del 27-09-2022, l’ASL di Biella comunica che da venerdì 30 settembre sul portale ilpiemontetivaccina è possibile effettuare la pre adesione alla quarta dose per la fascia d’età over 12 anni, maturati i tempi dall’ultima somministrazione o dalla positività al Covid (120 giorni). Gli interessati possono richiedere la quarta dose anche nelle farmacie aderenti o al proprio Medico di Medicina Generale se vaccinatore.

Da lunedì 3 ottobre inoltre sono iniziate le chiamate dirette per gli over 60 anni che nel frattempo non hanno ancora effettuato la pre adesione, per incentivare la copertura vaccinale della fascia di età maggiormente esposta al rischio di forme più gravi di contagio. Una volta maturati i tempi, i cittadini riceveranno un SMS di convocazione presso uno dei centri vaccinali del territorio durante gli orari di apertura. In alternativa è comunque possibile richiedere la quarta dose nelle farmacie aderenti o al proprio Medico di Medicina Generale se vaccinatore.

Sempre da lunedì 3 ottobre infine sono iniziate le chiamate dirette per la quinta dose alle persone immunodepresse che abbiano maturato i tempi.