Cavaglià, una felce per portare la natura negli ospedali pediatrici

Anche il Comune di Cavaglià sostiene il progetto del WWF Urban Nature - LA NATURA SI FA CURA - per la creazione di aule natura negli ospedali pediatrici.Presso il cortile dell'Edificio Aquila, sabato 8 otobre, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17, sarà presente un gazebo dove potrai regalarti un felce e contribuire anche tu a questo importante progetto. Perché la felce? Le felci sono piante particolarmente importanti per il nostro benessere in ambienti indoor per il loro ruolo nel trattenere diversi inquinanti presenti nell’aria.