Wertex lancia WerBOT, il primo sistema per la creazione di siti semi-automatico

Abbiamo già presentato in un articolo precedente Wertex, la piattaforma nata quest’anno da un’idea dei giovani biellesi Matteo e Lorenzo che mira alla realizzazione di siti internet in maniera semplice, veloce e a basso prezzo. Parleremo oggi, invece, del lancio del loro primo sistema “WerBOT”, nato per la creazione di siti in modo semi-automatico all’interno della piattaforma.

A differenza degli altri siti che permettono la creazione del sito web in modo automatico senza avere un contatto diretto con i programmatori, “WerBOT” è più semplice e intuitivo. Il cliente non dovrà far altro che inserire i dati (come testi, titoli, immagini, orari, ecc.) nel form ed inviarlo; successivamente, si occuperanno i ragazzi di Wertex ad inserirli all’interno del modello grafici precostruito anticipatamente scelto dal cliente stesso, rimanendo sempre a disposizione per qualsiasi modifica o necessità.

Dopo essere stato creato, il sito potrà essere mantenuto attivo attraverso un abbonamento annuale pari a € 220, che comprende tutto ciò che riguarda la corretta tenuta online e l’utilizzo di N°5 indirizzi e-mail a disposizione, il servizio di indicizzazione su Google e della gestione dei documenti di privacy e cookie policy, sempre aggiornati con le norme vigenti.

Il processo per la creazione del sito è davvero semplicissimo e sarà necessario seguire questi semplici passaggi:

-Selezionare l’ambito per creazione del sito: Azienda, Negozio, Evento o Associazione;

- Selezionare il modello grafico;

- Inserire i dati richiesti nel form;

- Effettuare il pagamento con carta di credito, PayPal o bonifico;

- Attendere che il sito sia ultimato, in 4 giorni lavorativi.

Per informazioni:

Tel. 348 332 8570 / 345 974 2439

Mail: info@wertex.it

Sito: www.wertex.it