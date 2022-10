Iran, Biella si mobilita a sostegno delle sue donne: "Donna vita e libertà"

"Donna vita e libertà".

Con queste parole d'ordine le donne Iraniane sono in piazza a manifestare contro un regime che le vuole schiave del velo, sotto la tutela costante di mariti e fratelli, imprigionate in nome della religione. Protestano contro le uccisioni, i massacri e le violenze che si stanno compiendo in queste settimane, quando la repressione del regime iraniano si è fatta più violenta che mai.

In molte piazze italiane si stanno tenendo incontri e manifestazioni a sostegno della lotta per la libertà delle donne dell'Iran.

Come sempre è sul corpo e sulla libertà delle donne che si compiono le peggiori violenze, ovunque nel mondo.

Anpi sezione di Biella, Voci di Donne, Democratiche, Donne Nuove, Non sei Sola, Consigliera di Parità, Arci, Ciclofficina Thomas Sankara, Le Parole Fucsia, Ass. Uderground, Better Radio, il Groviglio, Hydro, Cgil, Cisl, Uil dicono BASTA, e scenderanno al loro fianco domani, venerdì 7 ottobre, alle ore 18,30 con un presidio di solidarietà presso il Comune di Biella, in piazza del Battistero.