A Gaglianico un bonus una tantum agli iscritti alla prima media

Non importa che gli studenti siano residenti o meno a Gaglianico. Requisito fondamentale è che siano iscritti alla prima media nella scuola di Gaglianico, e riceveranno un bonus da 100 euro.

E' quando prevede una delibera a firma della giunta Maggia seconda la quale: "E' nel programma politico di questa Amministrazione una determinata intenzione di perseguire obiettivi mirati a rafforzare le reti dei servizi educativi, supportando le attività ed i progetti dell’Istituto Comprensivo, sostenere il diritto allo studio, proseguendo con le iniziative già da tempo avviate e mettendone in campo di nuove a favore dei minori e delle famiglie".

"Il Comune di Gaglianico - commenta il sindaco Paolo Maggia - , è consapevole dell’importanza che i servizi socio-educativi e scolastici, per tradizione, storia ed impatto sociale, rivestono per l’intera comunità. E a Gaglianico si trovano ottime scuole che vale la pena di valorizzare. Di qui la scelta del contributo una tantum. Siamo consapevoli che non è tanto, ma è pur sempre in aiuto in un momento di difficoltà come questo".

Nel dettaglio, il bonus vale 100 euro verrà erogato previa verifica dell’effettiva frequenza entro il 31 dicembre. Potranno accedervi tutti i ragazzi iscritti/frequentanti per la prima volta la classe Prima della Scuola Secondaria di 1^ grado di Gaglianico. Qualora il “soggetto avente diritto” trasferisca la propria frequenza scolastica presso la Scuola Secondaria di 1^ grado di altro Comune, decadrà però dal diritto al “bonus” e sarà tenuto alla restituzione di quanto percepito.