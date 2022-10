Tennistavolo, bel esordio per il Vigliano di Panaite

Sabato 1 ottobre hanno avuto inizio i campionati di serie D1 e D3. Le squadre del Tennistavolo Vigliano erano impegnate nella trasferta a Biella, in uno dei tanti derby della stagione.

La D3 era composta da capitan Vittorio Toniolo, Federico Villa e i giovani Giacomo Cenedese ed Edoardo Dal Pio Luogo. Il risultato finale è stato un rotondo 5 a 1 contro TT Biella, che ha dato tanta fiducia agli atleti, quasi tutti all'esordio in campionato. La D1, targata Studio Loro, composta dai 4 moschettieri che lo scorso anno hanno trionfato in D2: capitan Alessio Boggiani, Emanuele Gritti, Lorenzo Bortolotto e l'allenatore/giocatore Adrian Panaite, che ha affrontato la squadra TT Biella formata da Gianluca Servo, Federica Prola e Mattia Noureldin. Alessio Boggiani ha perso all'esordio con Servo ma si è rifatto con Noureldin. Panaite, invece, ha superato in maniera netta e determinata i suoi 2 incontri con Servo e Prola e sul 3 a 2 Gritti ha portato a casa il punto, vincendo contro Prola.

Il tempo dei festeggiamenti è breve.Giovedì si torna in campo, dalle 20, nella palestra della Scuola Primaria San Quirico, dove le nostre 2 compagini saranno impegnate tra le mura amiche con Alpignano Valledora e Cedas Lancia- Splendor.