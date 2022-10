SPB Ilario Ormezzano Sai pronta al via del campionato

Siamo giunti al momento tanto aspettato di ogni stagione: l’inizio del campionato. La nostra prima squadra ha terminato le amichevoli pre stagionali e si appresta a cominciare la vera competizione dell’anno.

La voglia di far bene è tanta e la società è convinta che ci siano i termini per disputare una bellissima stagione, giocando una pallavolo di qualità.

La prima partita è già un derby, in trasferta a Vercelli, dove i nostri ragazzi avranno a che fare con una formazione conosciuta composta da ottimi giocatori. I giocatori di coach Di Lonardo troveranno dall’altra parte della rete Gregorio Bertoni, che lo scorso anno ha militato nelle nostre file.

Sarà dunque uno scontro di livello, che non deluderà i tifosi e sicuramente non avrebbe potuto esserci accoppiamento migliore per rompere il ghiaccio col campo.

“Siamo contenti che finalmente inizi il campionato - dice il coach Carlos Di Lonardo -. Questa prima gara con Vercelli ci può far capire dove siamo a livello di preparazione fisica. I ragazzi si stanno allenando molto bene e li vedo molto motivati a far qualcosa di bello quest’anno. Sappiamo che Vercelli è una delle squadre candidate ai playoff, dato che ha rinforzato alcuni reparti importanti e siamo allo stesso tempo convinti delle nostre possibilità. In primo luogo speriamo che sia una bella partita da giocare e poi trarremo le nostre considerazioni.”

“Per quanto riguarda il campionato - continua Di Lonardo -, si tratta di una formula lunga e dovremo arrivare al 100% all’ultima partita della stagione. Non ci siamo posti obiettivi particolari, se non uno, semplicissimo: allenarsi e giocare per vincere ogni partita 3 a 0.”

Vi aspettiamo sabato alle 19.30 a Vercelli, nella palestra Bertinetti in Corso De Rege 43, per supportare la nostra prima squadra all’esordio in questa stagione.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone di Serie C con tutti gli impegni della SPB Ilario Ormezzano Sai: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/40512





Addetto Stampa SPB