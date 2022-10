“Saranno Famosi”: invasione di giovani talenti al Golf Cavaglià, FOTO

Al Golf Cavaglià, sabato sul percorso par 68, si è disputata la finale del Circuito Saranno Famosi che ha visto in azione oltre 120 partecipanti tra i promossi usciti dalle varie prove di qualifica. Emozioni, divertimento e anche ottimi score hanno caratterizzato la gara che nel circolo del Presidente Paolo Schellino ha trovato la sua location ideale da diverse edizioni e lo sarà anche in quella del prossimo anno.

Il GC Cavaglià si conferma quindi crocevia importante dell’attività giovanile nazionale, tanto che ad inizio luglio 2023 (l’ufficializzazione è arrivata in questi giorni) torneranno anche i Campionati Italiani Baby Under 12.

Nella gara Under 14 successo di Simone Tonon (Royal Park) con lo score l'ottimo score lordo di 66 (-2) e Alice Bianco (Verbania) con 76 (+8). Tra gli Under 12 sono andati a segno Stefano Osella (La Margherita) con 71 (+3) e Anita Marrone (Cherasco) che con una brillante carta di 67 (-1) succede alla sorella Allegra. Mentre Vittorio Costa (Fronde) con 61 ha realizzato il miglior score netto.

Nella gara 9 buche Stableford successo di Mattia Mottura (Moncalieri) con punti 28 e Viola Grosso (Royal Park) con 23. A fine gara sono stati premiati anche in vincitori del ranking finale del circuito 2022 dove è stato consegnato il coppone al Golf Torino che si è aggiudicato il Challenge a squadre con 1936 punti. Alla gara ha preso parte anche una rappresentativa di promesse locali, di seguito i piazzamenti. Pulcini: 8° Nicolo Comadon (Betulle) con 82. Baby masch.: 5° Filippo Gamma (Betulle) con 77, 7° Tommaso Falla (Mulino Cerrione) 81, 9° Stefano Pavan Frojo (Mulino Cerrione) 82, 13° Tommaso Ghedini (Mulino Cerrione) 86, 17° Filippo Viano (Betulle) 91. Baby femm.: 11a Maddalena Falla (Mulino Cerrione) 99, 14a Tea Sicuro (Mulino Cerrione) 100. 9 buche Stab.: 4°Andrea Rosso (Betulle) punti 20, 7° Edoardo Akbari (Betulle) 8, 21° Alessandro Corna (Betulle) 10. A tenere le fila dell’organizzazione della gara Anna Cora (Fig Piemonte), Raffaella Emer e Mario Tadini (responsabile attività giovanile) in collaborazione con il club e gli arbitri Alberto Tolu (direttore di torneo), Simona Rosazza Gianin e Nicole Zanetti. Premiati finale Circuito Saranno Famosi. Gara 18 Buche Medal. U14 Maschile Medal: 1. Tonon Simone Royal Park 66, 2. Siccardi Mattia Cherasco 67. U14 Femminile Medal: 1. Bianco Alice Verbania 76, 2. Barcellini Emma Giulia Castelconturbia 81. U12 Maschile Medal: 1. Osella Stefano Margherita 71, 2. Mercuri Edoardo Castelconturbia 71. U12 Femminile Medal: 1. Marrone Anita Cherasco 67, 2. Albini Maria Sole Margara 69. U12 misto netto Costa Vittorio Fronde 61. U14 Maschile Stbl.: 1. Mottura Mattia Moncalieri 28, 2. Di Masi Tommaso Royal Park 25. U14 Femminile Stbl.: 1. Grosso Viola Royal Park 23, 2. Di Masi Alice Royal Park 23.Premiazione Finale Circuito. U14 Maschile Medal: 1. Bertero Giovanni Torino punti 1075, 2. Lombardo Patrick Royal Park 1027. U14 Femminile Medal: 1. Bertarelli Emma Verbania 1062, 2. Chiono Costanza Severina Torino 989. U12 Maschile Medal: 1. Rosso Mattia Ciliegi 1072, 2. Osella Stefano Margherita 1007. U12 Femminile Medal: 1. Campanella Alice Rapallo 1054, 2. Coppini Maria Castelconturbia 1005. U14 Maschile Stbl.: 1. Mottura Mattia Moncalieri 601, 2. Angeleri Valentino Serra 372. U14 Femminile Stbl.: 1. Lombardo Sofia Colonnetti 663, 2. Costa Margherita Royal Park 486. Challenge: 1. Torino punti 1936, 2. Castelconturbia 1760, 3. Continental Verbania 1421.Peretti Cucchi super nella Coppa Biver Banca. Hole in one di Malinverni

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la classica Coppa Biver Banca (18 buche, Stableford, 3 categorie) che ha visto al via oltre 80 partecipanti accolti da una splendida giornata di caldo sole autunnale. Da segnalare lo score del vincitore Filippo Peretti Cucchi (67 lordo per 37 punti Stableford) e la hole in one al par 3 della buca 6 da parte di Silvia Malinverni.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Filippo Peretti Cucchi Cavaglià 37, 1° Netto Rohan Jay Silva Cavaglià 42, 2° Netto Massimo Stesina Cavaglià 38, 3° Netto Paolo Protti Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Mauro Ariel Blanc Cavaglià 42, 2° Netto Luca Maccagno Cavaglià 403° Netto Lorenzo Paravella Cavaglià 39. 3a categoria: 1° Netto Carlo Cinotto Crema 46, 2° Netto Grazia D'Aversa Crema 42, 3° Netto Claudio Fabbris Cavaglià 42. 1° Ladies Elena Chiodini Cavaglià 38. 1° Seniores Mirco Chester Planta Cavaglià 39.Programma weekend tra Trofeo Tenuta Castello e ViviGolf

Questa settimana il weekend al Gc Cavaglià si aprirà sabato con il classico appuntamento autunnale Trofeo Tenuta Castello & BM Flooring by Bertolino Moquettes (18 buche Stableford 3 categorie - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 70€) che prevede premi fino ai primi 5 di categoria. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.Domenica ritorna il circuito con finale nazionale ViviGolf Tour 2022 (18 buche, Stableford, 3 categorie – iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 70€). Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Giovedì gara infrasettimanale Vino & Bollicine.