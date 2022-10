Giacca militare uomo: come scegliere la migliore

La giacca militare da uomo è un capo di abbigliamento molto particolare, ben caratterizzato e dunque capace di conferire personalità a chi lo indossa. Proprio a causa delle sue peculiarità, potrebbe essere difficile da valutare. Il rischio di ritrovarsi con una giacca poco compatibile con le intenzioni iniziali o con il proprio approccio all’abbigliamento è alto. Per esempio, acquistare una giacca militare dell’esercito italiano da uomo per la vita di tutti i giorni, potrebbe essere un azzardo.

Vale la pena fare una panoramica delle giacche militari da uomo, fornire qualche consiglio per valutare i vari articoli, offrire qualche indicazione per individuare il punto vendita più adatto.

Giacca militare uomo, una questione di stile e non solo

Il primo consiglio è di scegliere in base ai motivi per cui si intende acquistare una giacca militare da uomo. In genere, sono tre.

Rievocazioni storiche . In questo caso, la scelta dovrebbe propendere verso un capo dallo stile “antico”, in linea con l’epoca storica che si intende rievocare.

Feste in maschera . Discorso simile per quel che concerne le feste in maschera, sebbene si segnali una maggiore flessibilità in fatto di “epoche”.

Pratica sportiva. Alcuni sport, come il softair e il paintball, richiedono un abbigliamento di tipo militare. In questo caso, è necessario fare riferimento agli articoli che riprendono gli stili più moderni, o che comunque spiccano per funzionalità e per fedeltà all’originale.

Fai da te e attivita professionale. Alcuni capi specifici, come i pantaloni e le giacche, sono perfetti anche per i lavori di fai da te o che comunque richiedono una certa fatica. Sono comodi, resistenti, sono caldi di inverno e freschi di estate.

Scelta personale. La giacca militare da uomo può essere indossata anche tutti i giorni, ma solo se è in qualche modo rimaneggiata per i contesti più quotidiani. In questo caso si può parlare anche di giacche ispirate allo stile militare.

Nella fattispecie della giacca militare quale abbigliamento per la vita di tutti i giorni si dovrà profondere un certo impegno nell’abbinamento. Il rischio di riprodurre il classico effetto pugno in un occhio, infatti, è molto alto. Possiamo dunque affermare che la scelta di una giacca militare da uomo sia anche il frutto di un percorso di ricerca, di una riflessione sullo stile di abbigliamento .

Come scegliere la giacca militare da uomo

Il consiglio più importante è dunque quello di scegliere la giacca in funzione dell’uso che si intende fare. Dopodiché, è possibile passare a un’analisi dei singoli capi.

Per esempio, se lo scopo consiste nella rievocazione storica o nella pratica del software, un criterio da prendere in considerazione è la fedeltà con il capo originale. E’ utile, in tal senso, operare un confronto serrato e, se necessario, porre domande di natura tecnica al rivenditore. Per quanto concerne le giacche per il software, poi, devono essere anche funzionali, ovvero consentire una pratica sportiva più comoda e sicura possibile.

Discorso diverso per le giacche acquistate per scelta personale, per una questione di stile. In questo caso, è proprio il design a fungere da criterio principale. Un design che deve interpretare stilemi che di base non appartengono al contesto civile, ma in una prospettiva se vogliamo più ordinaria.

Un criterio che vale sempre e comunque, a prescindere dalle motivazioni che spingono ad acquistare questo capo, è la qualità dei materiali. Alcune attività causano un’usura più precoce di altre, ma la resistenza è comunque un requisito minimo.

A chi affidarsi

A questo punto sorge spontanea una domanda: dove acquistare capi militari? Il primo pensiero è di rivolgersi a negozi fisici specializzati. Il problema è che scarseggiano. Spesso e volentieri, è necessario spostarsi non solo in un altro comune, ma addirittura in un’altra provincia. E non è detto che il punto vendita fisico più vicino sia sufficientemente fornito.

Da qui, la necessità di rivolgersi agli e-commerce. In genere, vantano un’offerta più vasta e varia. E non è vero che peccano in termini di assistenza e di guida alla scelta. Tanto per cominciare, le schede tecniche possono essere esaustive. In secondo luogo, lo staff può fare le veci del commesse, o dell’esperto in negozio.

Tra i negozi online di abbigliamento militare più forniti vi è Militaria, che è specializzato anche nelle giacche militari da uomo. Vanta una lunga esperienza (è attivo dal 1996), uno staff sempre al servizio dell’acquirente, un approccio alle consegne pragmatico. Giusto per citare uno dei tanti benefit che garantisce, azzera il costo delle consegne per gli ordini superiori a 69 euro.