Torna la castagnata della Pro Loco di Cerreto Castello

Caldarroste, torte fatte in casa, castagne al rhum e al cioccolato. Questa l'offerta che propone la Pro Loco di Cerreto Castello, in occasione della castagnata di domenica 9 ottobre: la manifestazione si svolgerà nel parcheggio tra via Sella e via Roma. In caso di maltempo, l'evento si svolgerà la prima domenica utile. L'orario d'inizio è alle 15.