CNA, Premio Bimbo Faber, pronta l'edizione 2022. Al via le domande di candidatura, VIDEO

La CNA di Biella, nel quadro del costante impegno di valorizzazione del territorio in cui opera, istituisce un Premio annuale che onori persone che nell’anno si siano particolarmente distinte in azioni ed opere di rilevanza e interesse concreto per il bene del territorio biellese: Premio Bimbo Faber.

Il Premio consolida l’impegno di CNA Biella per il territorio che attraverso l’opera “Bimbo Faber”, realizzata dall’artista biellese Daniele Basso nel 2019, 50° anniversario dell’Associazione, intende raccogliere in sé i valori fondamentali di CNA Biella, e, attraverso le emozioni che solo l’arte sa regalare, condividere con i soci e tutta la comunità l’energia creativa dei progetti futuri, orientati alla crescita nel rispetto dell’uomo e del suo benessere. Un impegno che nasce dalla passione per il proprio mestiere e dall’incontro del mondo dell’artigianato, delle micro, piccole e medie imprese con l’arte, per tracciare nuove rotte in cui ritrovare il significato del nostro agire nell’Italia dei distretti d’eccellenza, dove varietà e differenze sono un’enorme ricchezza e la chiave del successo nel mercato globale di oggi e di domani.

La segnalazione di candidatura deve essere inviata attraverso il “Format di Candidatura” presente nel sito www.biella.cna.it all’indirizzo: https://biella.cna.it/bimbo-faber/il-premio/. Alla segnalazione potranno essere allegati documenti a supporto della candidatura.

La domanda di candidatura, con i relativi allegati, deve essere trasmessa entro il 15 marzo 2023 alle ore 17.00, all’indirizzo mail: mailbox@biella.cna.it.

La decisione della Giuria circa la o le persone a cui verrà consegnato il Premio, verrà adottata entro il 30 aprile 2023 e la conseguente comunicazione della o delle persone a cui verrà consegnato il Premio, sarà pubblicata sul sito web dell’Associazione: www.biella.cna.it entro il 30 giugno 2023.

La cerimonia di consegna del o dei Premi si terrà entro il 30 giugno 2023 in una occasione da definire a cura della CNA di Biella.

La Giuria dell’edizione 2022 del Premio, presieduta dal Presidente dell’Associazione CNA Biella e dall’artista Daniele Basso, sarà composta da un membro della Direzione dell’Associazione, un Ambasciatore del Premio scelto a rotazione annuale e da uno o più esponenti della società civile.

Nel video il presidente Cna Gionata Pirali presenta la seconda edizione